Corona-Proteste in der Region verlaufen friedlich

Die Corona-Proteste in Rheinhessen und an der Nahe am Montagabend sind friedlich verlaufen. Nach Angaben der Polizei Mainz gab es in der Region rund 25 Protest- und Gegenveranstaltungen an verschiedenen Orten. In Mainz hätten sich rund 250 Menschen getroffen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Wie die Polizei mitteilt, liefen sie in Form eines Aufzuges durch die Innenstadt. Auf dem Gutenbergplatz versammelten sich zudem rund 15 Personen zu einem Gegenprotest. Auch in Bad Kreuznach und Oppenheim kamen gestern Abend Menschen zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen zusammen. In Bad Kreuznach waren es nach Angaben der Polizei rund 600 Teilnehmende. Auch hier verlief die Protestaktion friedlich. Die Protestaktionen in Bingen und Oppenheim, mit jeweils rund 200 Teilnehmenden, verliefen ebenfalls ohne größere Zwischenfälle.