Ein stationärer Corona-Patient aus Wiesbaden hat am Mainzer Hauptbahnhof trotz seiner Erkrankung eingekauft. Gegen den 21-Jährigen wird jetzt ermittelt.

Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstagabend. Demnach bat der Mann um kurz vor 22 Uhr eine Streife der DB Sicherheit um Hilfe. Er habe Corona und benötige medizinische Unterstützung. Allerdings tat er dies laut Bundespolizei erst, nachdem er in einem Rewe-Markt eingekauft habe. Ein Rettungswagen habe den 21-Jährigen in die Uniklinik Mainz zur weiteren Behandlung gebracht.

Polizisten rücken mit Schutzausrüstung an

Die inzwischen vor Ort eingetroffenen Beamten, die mit Schutzausstattung bekleidet waren, nahmen die Ermittlungen auf. Dabei stellten sie Zeugen fest und führten Gespräche mit den Mitarbeitern des Rewe-Marktes.

Darunter sei auch ein Mitarbeiter gewesen, der einen kurzen persönlichen Kontakt zu dem jungen Mann gehabt habe, hieß es. Der Markt sei durch die Beamten zunächst abgesperrt und später durch die Marktleitung geschlossen worden.

Mann mit ÖPNV nach Mainz gefahren

Laut Polizei hatte sich der 21-jährige Corona-Patient widerrechtlich aus der stationären Covid-Behandlung in der Helios-Klinik in Wiesbaden entfernt. Anschließend sei er mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Mainz gefahren und habe im Rewe-Markt eingekauft.

Das zuständige Gesundheitsamt sei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden, hieß es. Gegen den Mann seien ein Strafverfahren durch die Landespolizei sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die Bundespolizei eingeleitet worden.