Der Spezialglashersteller Schott in Mainz kann trotz der Corona-Krise derzeit normal produzieren. Sollte sich die Situation aber verschärfen, würden nach Angaben des Unternehmens Notfallpläne greifen. Diese Pläne habe das Unternehmen schon seit längerem unabhängig von Corona vorbereitet, sagte ein Sprecher. Vor allem gehe es dabei um den Betrieb der Hochöfen, in denen Glas geschmolzen wird. Diese Öfen liefen jeden Tag rund um die Uhr. Müsste man sie abschalten, würde das Glas aushärten. Dann könnte es Monate dauern, bis die Öfen gereinigt und wieder nutzbar seien. Sollten wegen der Corona-Pandemie Mitarbeiter in größerer Zahl ausfallen, müsste man auf Notmannschaften zurückgreifen, die dann das Werk gar nicht mehr verlassen dürften. Bislang sei ein solcher Schritt noch nicht nötig. Allerdings könne derzeit niemand absehen, wie sich die Situation weiter entwickele. Bei Schott in Mainz arbeiten knapp 3.000 Menschen.