Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Rheinhessen-Nahe hat sich in dieser Woche nur geringfügig verändert. Nur im Landkreis Bad Kreuznach und in der Stadt Worms liegt der Inzidenzwert über 50. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat sich aber in Worms im Laufe der Woche stetig verbessert, von 75 am Montag auf 56 heute. In Bad Kreuznach hat sich kaum etwas bewegt, dort liegt der Inzidenzwert bei um die 60. Mit 22 steht die Stadt Mainz bei der Inzidenz am Besten in der Region dar. Das liege daran, so ein Sprecher, dass die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen in der Stadt so gut wie abgeschlossen seien und es dort nur noch selten zu Neuinfektionen mit dem Coronavirus komme. Nach drei Wochen mit weniger Betrieb in den Impfzentren, soll dort ab Montag wieder mehr los sein. Es stünden deutlich mehr Impfdosen als zuletzt zur Verfügung, heißt es aus allen Einrichtungen in der Region.