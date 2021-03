Der Anteil der Corona-Mutationen in der Region Rheinhessen-Nahe nimmt zu. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist im Kreis Bad Kreuznach aktuell bei jedem vierten Corona-Infizierten eine Mutation des Virus nachgewiesen worden. In den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie in den Städten Mainz und Worms sind bislang deutlich weniger Virus-Mutationen bestätigt worden. Allerdings gibt es zahlreiche Verdachtsfälle. Im Kreis Mainz-Bingen und in der Stadt Mainz wird vermutet, dass es sich bei mehr als 40 Prozent der Corona-Infektionen um eine Mutation handelt. Hier steht der endgültige Nachweis noch aus, gilt aber nach Angaben des Gesundheitsministeriums als wahrscheinlich. Der Anteil der Corona-Mutationen hat in Rheinland-Pfalz innerhalb eines Monats stark zugenommen und wird jetzt auf bis zu 30 Prozent geschätzt. In den meisten Fällen handelt es sich demnach um die britische Virusvariante. Diese gilt als besonders ansteckend.