In Worms gibt es von heute an zahlreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Wegen sinkender Inzidenz ist die Stadt am Mittwoch aus den Bestimmungen der Bundesnotbremse gefallen. Das wurde mir einem Weinfrühstück gefeiert.

Als letzte Region in Rheinland-Pfalz ist nun also auch in Worms die Bundesnotbreme außer Kraft gesetzt worden. Das wurde am Freitagmorgen dann auch mit einem kleinen Weinfrühstück gefeiert. Rund 40 Leute hatten sich, unter Einhaltung aller noch gültugen Corona-Regelungen, von 6 bis 9 Uhr getroffen. Der Frühschoppen galt auch als eine Art Testlauf für die jetzigen Lockerungen. Denn: Ob Museen, Theater, Kinos oder Gaststätten: Die Menschen in Worms dürfen wieder ausgehen. Voraussetzung ist allerdings ein negativer Corona-Schnelltest für diejenigen, die sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Die seit längerem geltende nächtliche Ausgangssperre ist ebenfalls nicht mehr gültig. Inzidenz fünf Tage unter 100 Nach Angaben der Kreisverwaltung Alzey-Worms liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert den fünften Tag in Folge unter 100, sodass die vom Bund angeordnete Notbremse nicht mehr greift. Sobald eine Stadt oder Region aus der Bundesnotbremse fällt, muss sie zwei Tage abwarten, ehe die Einschränkungen wieder aufgehoben werden können. In Worms ist das jetzt der Fall. Infolge dessen können sich fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten treffen. Wormser Einzelhandel profitiert ebenfalls von Corona-Lockerungen Auch im Einzelhandel werden Lockerungen spürbar: Die Testpflicht für Kunden entfällt, die aufwändige Erfassung derer Daten ist nicht mehr erforderlich. Der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) freut sich über die - so wörtlich - "verdienten" Lockerungen. Allerdings müsse man weiter aufeinander Acht geben, damit das Erreichte nicht wieder verloren geht.