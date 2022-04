Corona-Lockerungen erfreuen nicht alle Gesundheitsämter

per Mail teilen

Die Gesundheitsämter in der Region Rheinhessen/Nahe reagieren unterschiedlich auf die Corona-Lockerungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Ab dem 1. Mai müssen Infizierte zum Beispiel nur noch fünf Tage in Isolation, außerdem melden die Behörden am Wochenende keine aktuellen Infektionszahlen mehr.

Aus dem Gesundheitsamt des Kreises Bad Kreuznach heißt es dazu, die Infektionslage habe sich entspannt. Deshalb seien die angekündigten Lockerungen der richtige Schritt. In den vergangenen Wochen habe man Personal abgebaut und das solle auch so weitergehen, so ein Sprecher.

Alle Gesundheitsämter in der Region rechnen allerdings verstärkt mit Anrufen und Fragen zu den neuen Quarantäneregeln. Von einer Entspannung könne deshalb nicht die Rede sein, heißt es aus Alzey. Außerdem werde die Nachverfolgung von Kontaktpersonen jetzt wieder aufgenommen. Sie sei zwischenzeitlich aufgrund der hohen Infektionszahlen nicht mehr zu leisten gewesen.

Im Kreis Mainz-Bingen hätte man sich gewünscht, dass die Quarantäne-Lockerungen erst bei niedrigeren Infektionszahlen greifen würden. Grundsätzlich sei es aber der richtige Weg, so ein Sprecher.