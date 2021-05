Die Freude in Mainz ist groß: Die Bundesnotbremse wird am Donnerstag außer Kraft gesetzt. Geschäftsinhaber sowie Gastronomen bereiten sich auf die Lockerungen vor.

In der Mainzer Kult-Kneipe "Zeitungsente" laufen die Vorbereitungen zur Öffnung des Außenbereichs auf Hochtouren. Letzte Handwerksarbeiten sind erledigt, die Tische stehen bereit und werden nochmal abgewischt. Geschäftsführer Mike Krämer ist dementsprechend erleichtert: "Sieben Monate zuhause zu sitzen ist für einen Gastronomen natürlich eine Katastrophe", so Krämer. Jetzt freue er sich darauf, endlich wieder Gäste bewirten zu können. Und die Nachfrage sei groß: Laut Krämer sind für die ersten drei Tage bereits alle Plätze vorbestellt und reserviert.

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz seit einer Woche unter 100 liegt, darf am Donnerstag die Außengastronomie wieder öffnen. Viele Mainzer Gastronomen stehen in den Startlöchern und bereiten ihre Terrassen und Außenbereiche vor - so auch das Mainzer "Hafeneck". SWR Stefan Schmelzer Bild in Detailansicht öffnen "Nun ist es endlich wieder so weit!", freut sich Pasquale Maiurano von der Pastamanufaktur "Nonno Luigi" am Mainzer Dom. "Leute können hier sitzen, Aperol Spritz mit Domblick genießen, Pasta genießen, ich darf wieder Weinschorle ausschenken. Glücklicher könnte ich eigentlich nicht sein. Jetzt heißt es nur noch: Gas geben." SWR Stefan Schmelzer Bild in Detailansicht öffnen "Sieben Monate zuhause zu sitzen ist für einen Gastronom eine Katastrophe", sagt der Geschäftsführer der "Zeitungsente" in der Neubrunnenstraße, Mike Krämer. "Nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen der Nerven. Wir sind gar nicht gewohnt, zuhause zu sitzen. Wir arbeiten eigentlich das ganze Jahr." SWR Stefan Schmelzer Bild in Detailansicht öffnen Arbeiten kann jetzt auch wieder das Team vom "Bewegungszentrum Mainz" in der Neustadt. Ab Donnerstag dürfen endlich wieder Kunden ins Fitnesstudio. Es gelten allerdings weiterhin strenge Hygieneregeln. So besteht eine Maskenpflicht im Haus, mit Ausnahme an den Geräten. Voraussetzung für den Besuch ist ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Geimpfte und Genesene sind von dieser Regelung ausgenommen. SWR Stefan Schmelzer Bild in Detailansicht öffnen Julia Büttner vom "Bewegungszentrum Mainz" sagt zu den Öffnungen: "Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns wahninnig darauf, dass wir nach sieben Monaten endlich wieder öffnen und unsere Kunden begrüßen dürfen. Wir freuen uns riesig." SWR Stefan Schmelzer Bild in Detailansicht öffnen

Auch der Betreiber des italienischen Restaurants "Nonno Luigi" auf dem Mainzer Domplatz, Pasquale Maiurano, ist unglaublich erleichtert, dass es endlich wieder losgeht. Aber neben Vorfreude spürt der Gastronom auch ein bisschen Nervosität. Während des Lockdowns hat er Personal verloren, weil sich viele seiner Mitarbeitenden einen anderen Job gesucht haben. Jetzt heiße es, Gas geben. Dass viele Stammgäste schon angekündigt hätten, vorbeizukommen, mache ihn überglücklich, so Maiurano.

Shoppen wieder ohne Test und Termin möglich

Vorfreude gibt es auch unter den Mainzer Einzelhändlern. Ab Donnerstag darf der komplette Handel wieder öffnen, Testpflicht und Terminshopping entfallen. Das Textilgeschäft "Toscana" in der Mainzer Altstadt will dann wieder Möbel, Wohneinrichtungen und Stoffe an die Kunden bringen. Die Erleichterung sei groß, so Besitzer Martin Delle. Viele Kunden hätten sich schon gemeldet und man freue sich jetzt aufeinander.

Das Textilgeschäft "Toscana" in der Mainzer Altstadt öffnet nach dem Corona-Lockdown wieder für Kunden. SWR Stefan Schmelzer

Fitnessstudio darf unter strengen Hygieneregeln wieder öffnen

Das gilt auch für Julia Büttner. Sie betreibt das Fitnessstudio "Bewegungszentrum Mainz". Am Mittwoch waren die Mitarbeiter noch damit beschäftigt, alles sauber zu machen und die Geräte zu desinfizieren. "Sieben Monate hatten wir geschlossen, jetzt dürfen wir endlich wieder öffnen und freuen uns wahnsinnig darauf", sagt Büttner.

Um das Fitnessstudio besuchen zu dürfen, ist ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich. Außerdem müssten Masken getragen werden, die allerdings an den Geräten abgenommen werden dürften, so Büttner. Die Bindung zu den Kunden sei in den vergangenen Monaten trotz allem gut gewesen, das Angebot von mehr als 20 Online-Kursen sei gut genutzt worden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Termine in Schnelltestzentren sehr gefragt

Auswirkungen haben die Lockerungen auch auf andere Bereiche: In den Schnelltestzentren in Mainz werden nach Angaben der Betreiber die Termine knapp. Viele Menschen hätten Mittwoch und Donnerstag bereits gebucht, um dann - negatives Ergebnis vorausgesetzt - direkt in Gaststätten oder Cafés zu gehen, so David Timm, Betreiber des Schnelltestzentrums am Mainzer Hauptbahnhof.

Sorgen um die Zukunft macht Timm sich nicht, obwohl ab einer Inzidenz von 35 überhaupt keine Schnelltests mehr benötigt würden. Sollten danach alle die Freiheit wieder in vollen Zügen genießen, könne die Inzidenz auch schnell wieder steigen.