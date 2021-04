Mehrere Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen in der Region haben am Wochenende die Polizei beschäftigt. Obwohl die Veranstaltungen meist friedlich blieben, hatte vor allem die Polizei in Wiesbaden am Samstag viel Arbeit.

Rund 1.200 Gegner von Corona-Beschränkungen hatten in Wiesbaden demonstriert. An mehreren Gegenkundgebungen hätten hunderte Menschen teilgenommen. Um die Lager zu trennen, habe die Polizei Pfefferspray einsetzen müssen. 600 Corona-Leugner hätten gegen die Auflagen der Stadt verstoßen und seien in die Nähe des Landeshauses gezogen. Dort wurden sie von der Polizei festgesetzt. Weil viele von ihnen nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand eingehalten hätten und auch keine Corona-Maske trugen, nahm die Polizei von sämtlichen Teilnehmern die Personalien auf. Anschließend erteilte sie Platzverweise.