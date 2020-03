per Mail teilen

Die Klinik Ingelheim wird in den kommenden Tagen zum Corona-Spezialkrankenhaus umgebaut. Damit sollen andere Krankenhäuser in der Region entlastet werden. Wie die Ingelheimer Klinik mitteilt, wird sich das Allgemeinkrankenhaus bis auf weiteres auf die Behandlung von COVID-19-Patienten spezialisieren. Sie werde rund um die Uhr geöffnet sein als Anlaufstelle für Corona-Tests und die Behandlung potentieller Patienten. Dafür werden die Beatmungs- und Intensivpflegeplätze deutlich ausgebaut. Gebraucht werde auch mehr Personal: Die Klinik bittet Ärzte, examinierte Pflegekräfte und Beschäftigte in Arztpraxen, die verfügbar sind, sich zu melden. Finanziert werde der Umbau zur Corona-Spezialklinik von der Stadt Ingelheim und dem Land Rheinland-Pfalz.