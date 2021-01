Polizei und Ordnungsamt haben am Wochenende in Worms 110 Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung festgestellt. Das hat die Polizei auf SWR-Anfrage mitgeteilt.

Polizei und Ordnungsamt haben am Wochenende in Worms 110 Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung festgestellt. Das hat die Polizei auf SWR-Anfrage mitgeteilt. In mehr als 50 Fällen hätten sich die Menschen nicht an die nächtliche Ausgangssperre gehalten. Etwa 30 Personen hätten keine Maske getragen, sagt ein Sprecher der Polizei. Ihnen droht jetzt ein Bußgeld von bis zu 500 Euro.

Insgesamt seien am Wochenende 4.000 Menschen kontrolliert worden - sowohl in der Innenstadt als auch an den Ein- und Ausfallstraßen. Zudem berichtet die Polizei von etwa 100 Rodlern, die im Wormser Wäldchen unterwegs waren. Diese hätten weder die Abstandsregeln beachtet noch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Als eine Streife vor Ort eintraf und anfing, die ersten Personalien aufzunehmen, seien alle anderen schnell verschwunden.