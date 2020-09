Die Mainzer Polizei und das Ordnungsamt wollen auch an diesem Wochenende kontrollieren, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Noch immer treffen sich zahlreiche Menschen zum Feiern im Freien - die Partys verlagern sich aber zunehmend vom Winterhafen in den Volkspark. Vergangenes Wochenende hätte es besonders viele Menschen in den Volkspark in die Mainzer Oberstadt gezogen, sagte eine Polizeisprecherin. Dort hätten sich bis zu 200 Menschen aufgehalten. Verstöße gegen die Corona-Regeln habe es aber keine gegeben. Die Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) begrüßt, dass sich die Menschengruppen inzwischen nicht mehr überwiegend am Winterhafen ballen. Das führt sie auch auf die verstärkten Kontrollen dort sowie den einmaligen Einsatz von Scheinwerfern mitten in der Nacht zurück. In dem Neubaugebiet am Winterhafen hatten sich Anwohner massiv über den nächtlichen Lärm beschwert. Wenn sich die Feiern im Herbst nach innen verlagern, sollen laut Matz vor allem Gastronomie und Veranstaltungshallen wie in den Stadtteilen Mombach oder Hechtsheim kontrolliert werden.