Corona-Inzidenzen steigen rasant

per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Rheinhessen-Nahe ist auch in dieser Woche weiter deutlich angestiegen. Fast überall nähern sich die Werte der Grenze von Eintausend. Der Landkreis Mainz-Bingen hat mit 1034 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner den höchsten Wert in der Region Rheinhessen-Nahe. Der Landkreis Bad Kreuznach und die Stadt Mainz liegen knapp unter der Tausender-Marke. Der Landkreis Alzey-Worms und die Stadt Worms liegen noch deutlich darunter.

Grund für den konstanten Anstieg der Corona-Zahlen sind nach Ansicht der Experten in den Gesundheitsämtern öffentliche und private Feste und Feiern. Die Veranstaltungen seien zwar meist im Freien, die derzeit beherrschende Corona-Variante sei aber sehr ansteckend, das Virus verbreite sich deshalb auch draußen rasant weiter.