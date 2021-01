per Mail teilen

Nach einem Corona-Ausbrauch in einem Altenheim hat die Stadt Worms mit 287,3 den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Nun soll am Montag eine Entscheidung zu möglichen Verschärfungen fallen.

Im Gespräch sind Ausgangssperren oder Bewegungseinschränkungen. An diesem Wochenende treffen sich dazu kommunale Vertretern mit dem Staatssekretär des Gesundheitsministeriums.

15-Kilometer-Regel in Rheinland-Pfalz noch unklar

Hintergrund ist die neue Bund-Länder-Verordnung zu den Corona-Maßnahmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hatten am Montag beschlossen, dass sich in Kommunen mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 die Bewohner nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometer vom Wohnort entfernen dürfen. In der neuen Landesverordnung bezüglich strengerer Corona-Regeln, die in Rheinland-Pfalz am Montag in Kraft treten soll, steht die 15-Kilometer-Regel nicht drin.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Freitag an, dass Entscheidungen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit in enger Abstimmung zwischen Land und den betroffenen Kommunen im Einzelfall getroffen werden sollen.

Corona-Ausbruch in Seniorenheim

Als Ursache für die hohe Inzidenz hat das Gesundheitsamt ein Seniorenheim am Rande der Wormser Innenstadt als Corona-Hotspot identifiziert. Zahlreiche Menschen, so das Amt, seien dort positiv auf das Virus getestet worden. Dies sei auch der Grund, warum der Inzidenzwert aktuell über 200 liegt. Am Samstag erreichte er nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung sogar 287,3 - und ist damit mit Abstand der derzeit höchste Wert im Land.

Angesichts des Corona-Ausbruchs in dem Altenheim hat der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) die Bevölkerung aufgefordert, sich freiwillig zur Unterstützung der Heime in einen Helferpool eintragen zu lassen.