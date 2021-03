Im Kreis Alzey-Worms ist die Corona-Inzidenz innerhalb weniger Tage stark angestiegen. Deswegen dürfen Geschäfte ab sofort nur noch Termin-Shopping anbieten. Dasselbe gilt in Worms.

Nach Angaben des Landkreises Alzey-Worms lag die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 103,3. Am Freitag lag der Wert noch bei 66. Wegen dieser Entwicklung ist nun ab sofort im Kreis nur noch das sogenannte Termin-Shopping möglich. Das steht in der neuen Allgemeinverfügung der Kreises. Das bedeutet, dass die Einzelhandelsgeschäfte ihre vor Kurzem geöffneten Türen wieder schließen müssen. Sie dürfen Kunden nur mit festen Terminen empfangen. Zentrales Ziel sei es, die Anzahl der Kunden zu reduzieren und Warteschlangen in Geschäften zu vermeiden, so die Kreisverwaltung.

In Worms kehrte der Einzelhandel bereits am Dienstag zum Termin-Shopping zurück. Dort liegt der Inzidenzwert mittlerweile bei 102,9 (Stand Dienstag). Auch im Landkreis Bad Kreuznach wird das Einkaufen auf Termin-Shopping reduziert werden, das gilt voraussichtlich ab Freitag.

Ausbruch in Kita und Fleischbetrieb Sutter

Das Infektionsgeschehen im Kreis Alzey-Worms gestalte sich insgesamt diffus, so eine Sprecherin. Man könne jedoch zwei größere Corona-Ausbrüche verzeichnen. In einer Kindertagesstätte in Osthofen seien 14 Kinder und Erzieherinnen positiv getestet worden. Außerdem gebe es bei der Landmetzgerei Sutter in Gau-Bickelheim elf neue Corona-Fälle unter den Mitarbeitern. Insgesamt waren es nach Angaben der Landkreis-Sprecherin am Dienstag 28 positive Fälle bei Sutter.

Tests für Mitarbeiter von Sutter

Deshalb würden nun alle 950 Sutter-Mitarbeiter mit einem PCR-Test auf Corona getestet. Künftig soll es zweimal die Woche Schnelltests für alle geben. Ob sich Mitarbeiter im Betrieb angesteckt haben, ist derzeit noch unklar. Bei den Fällen, die in der vergangenen Woche bekannt geworden waren, hatte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermutet, dass die Mitarbeiter sich in gemeinschaftlichen Wohnungen oder bei der gemeinsamen Fahrt zur Arbeit angesteckt hatten.