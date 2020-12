Margarete Vehrs ist die Leiterin des Pro Seniore Pflegeheims auf der Mainzer Frankenhöhe. Sie und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kämpfen sich durch die Corona-Krise. Diese verlange ihnen alles ab, erklärt sie. Gleiches gelte für die Bewohnerinnen und Bewohner – auch die haben wegen Corona eine mehr als schwierige Zeit, sagt Vehrs im Gespräch mit dem SWR.

Margarete Vehrs, Leiterin des Pro Seniore Pflegeheims auf der Mainzer Frankenhöhe. Pro Seniore

SWR Aktuell: Wie erleichtert sind Sie, wenn dieses Corona-Jahr 2020 bald vorbei ist?

Margarete Vehrs: Erleichtert kann man gar nicht sagen, ich würde meinen Namen tanzen wollen, so froh wäre ich. Es ist unglaublich mühsam, zu arbeiten. Wir können gar nicht neue Dinge entwickeln. Wir sind wirklich nur dabei, zu gucken, wie wir die Bewohner beruhigen können. Oder wie wir die Angehörigen beruhigen können. Wie können wir wen, wann und wie testen? Wie können wir uns über die Weihnachtstage verhalten und diese gut überstehen? Es ist ein schreckliches Jahr.

SWR Aktuell: Waren die letzten Monate vielleichtleicht die härtesten in ihrem Berufsleben?

Mararete Vehrs: Ja, das kann man wohl sagen. Also so ein hartes Leben in meinem Beruf hatte ich noch nie.

Pro Seniore Residenz Frankenhöhe Die Pro Seniore Residenz Frankenhöhe gibt es seit 30 Jahren in Mainz-Hechtsheim. 320 Bewohner und Bewohnerinnen sind zur Pflege untergebracht oder wohnen dort betreut. Insgesamt sind 140 Mitarbeiter*innen in der Einrichtung beschäftig.

SWR Aktuell: Wie haben denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Krise reagiert?

Margarete Vehrs: Ganz unterschiedlich. Also es gab viele Mitarbeiter, die zusammengerückt sind. Es gab auch viele Mitarbeiter, die sehr verängstigt waren und es immer noch sind. Es gab welche, die sich angesteckt haben, die ihre Familien mit angesteckt haben. Wir haben Freud und Leid erlebt. Und das in einem doppelt so großen Ausmaß als in den vergangenen Jahren.

SWR Aktuell: Und wie steht es um die Bewohnerinnen und Bewohner?

Margarete Vehrs: Weihnachten steht vor der Tür. Wir hatten gerade den ersten Advent. Für diese Zeit hatten wir eigentlich etwas Besonderes geplant, nämlich einen kleinen Weihnachtsmarkt nur für uns und für die Bewohner. Weil wir Corona-Infizierte Bewohner haben, mussten wir alles absagen. Es ist eine gedrückte Stimmung. Wir versuchen zwar mit unserem geschmückten Weihnachtsbaum, mit Weihnachtsschmuck oder kleinen Lebkuchengeschenken das Ganze ein wenig aufzufangen. Aber Weihnachten lässt sich nicht durch solche Dinge ersetzen. Weihnachten, das bedeutet Emotionen mit Umarmungen und Nähe.

"Angehörige schicken mir kleine Drohungen oder fragen mich, welcher Blödsinn das alles ist, dass die Bewohner auf den Zimmern bleiben müssen."

SWR Aktuell: Sie hatten vier Todesfälle in Ihrer Einrichtung. Ärgert Sie es da, dass manche das Corona-Virus herunterspielen?

Margarete Vehrs: Ja total. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, kann es auch gar nicht verstehen. Wir haben auch ganz böse Briefe zwischendurch bekommen, in denen Angehörige mir schreiben, dass alles übertrieben sei. Sie schicken mir kleine Drohungen oder fragen mich, welcher Blödsinn das alles ist, dass die Bewohner auf den Zimmern bleiben müssen. Bewohner wohlgemerkt, die positiv getestet worden sind. Das sind alles Anordnungen, die kommen nicht von mir, sondern von höherer Stelle. Und ich als gelernte Krankenschwester kann auch sagen, na klar müssen wir die Maßnahmen einhalten, weil das Virus sich schnell verbreitet und plötzlich überall ist. Bislang haben wir es gut eindämmen können. Aber auch wir haben erkrankte Bewohner und erkrankte Mitarbeiter.

SWR Aktuell: Gibt es denn auch Menschen, die sich lieber nicht an die Regeln halten möchten und eine Erkrankung, möglicherweise mit Todesfolge, in Kauf nehmen?

Margarete Vehrs: Teilweise. Also es gibt viele, die sagen, wir wollen nicht an Corona sterben. Wenn ich sterben muss, dann bitte nicht an Corona. Es gibt aber auch welche, die sagen, man sollte lieber keine Maßnahmen wie einen zweiten Lockdown mit Besuchsverbot ergreifen. Es ist eben auch wirklich schlimm, keinen Besuch zu bekommen. Das verstehe ich. Ich kann das gut nachvollziehen. Aber was ist besser?

SWR Aktuell: Im Gegensatz zum ersten Lockdown sind in den Zimmern Besuche erlaubt. Wie wichtig ist das für Sie und die Bewohnerinnen und Bewohner?

Margarete Vehrs: Also das ist sehr wichtig. Dadurch, dass bei uns zehn Mitarbeiter erkrankt sind, bin ich schon froh, dass einige Angehörige da sind, die dann auch Sachen übernehmen. Im Gebäude, in dem die pflegebedürftigen Bewohner sind, darf im Moment kein Besuch herein. Dort herrscht ein Lockdown, weil das Haus unter Quarantäne steht. Aber ich sage auch: Wenn es jemandem wirklich sehr, sehr schlecht geht und wir sehen, dass ein Besuch dringend erforderlich ist, dann machen wir das möglich.

Mitarbeiter des Pro Seniore Pflegeheims bereiten die Corona-Schnelltests vor. SWR

SWR Aktuell: Wie versuchen Sie, für eine größtmögliche Sicherheit zu sorgen in Ihrer Einrichtung?

Margarete Vehrs: Zunächst weisen wir darauf hin, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Dann können sich Besucher testen lassen. Wir haben hierzu die Möglichkeit, einen antigenen Schnelltest durchzuführen. Das machen wir auch bei unserem Personal einmal pro Woche und bei Bedarf.

SWR Aktuell: Wie verständnisvoll waren die Angehörigen bei dem ersten Lockdown?

Margarete Vehrs: Beim ersten Lockdown gab es mehr Verständnis als jetzt. Das liegt vielleicht auch daran, dass unser Speisesaal jetzt geschlossen ist, das war er im ersten Lockdown noch nicht. Die Bewohner konnten sich im ersten Lockdown viel mehr begegnen und mehr sehen. Jetzt müssen alle in ihren Zimmern bleiben. Und das hat zur Folge, dass viele Angehörige sagen, na ja, Sie haben doch Tests, die Sie durchführen können. Das nützt uns nichts, wenn wir ständig testen. Denn was machen wir, wenn hier ein Besucher positiv getestet wird und das Virus womöglich ins Haus getragen hat? Dann müssen wir nachverfolgen, wo kommt es genau her und das ist sehr schwierig.

SWR Aktuell: Es gibt aber auch positive Aspekte. Stichwort Digitalisierung: Jetzt sitzt kürzlich zum Beispiel eine Frau mit 90 Jahren im Speisesaal und chattet mit ihrer Enkelin über Videotelefonie. Hätten Sie das gedacht, dass es plötzlich möglich ist, dass sich die ältere Generation so auf die neuen Medien einlässt?

Margarete Vehrs: Die finden das toll, die finden das wirklich toll. Und ich bin begeistert, wie sie das annehmen. Toll ist auch, dass die jungen Leute das alles ihren Großeltern noch beibringen. Das ist wirklich enorm.

"Ich wünsche mir, dass wir endlich einen Impfstoff haben und wieder normal arbeiten können!"

SWR Aktuell: Weihnachten fällt in diesem Jahr in Ihrer Einrichtung aus. Trotzdem darf man sich ja was wünschen. Was wäre das bei Ihnen?

Margarete Vehrs: Ich wünsche mir, dass wir endlich einen Impfstoff haben, dass wir corona-frei wären und dass wir noch mal normal arbeiten können.

Das Interview führte SWR-Reporter Sebastian Grom.