Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in dieser Woche auch in der Region Rheinhessen-Nahe weiter angestiegen. Zudem meldete das Gesundheitsamt Mainz-Bingen die höchste Zahl an Todesfällen an einem Tag. Zwölf Menschen mit einer Corona-Infektion sind von Mittwoch auf Donnerstag in Mainz und im Kreis Mainz-Bingen gestorben. Dabei handelte es sich zum Großteil um Bewohner verschiedener Altenheime in der Region, so ein Kreissprecher. Anfang der Woche hatte der Beigeordnete des Kreises Mainz-Bingen, Erwin Malkmus (FWG), noch davon gesprochen, dass die Zahl der Neuinfektionen sinken und die Hoffnung geäußert, bis Weihnachten wieder auf eine sogenannte 7-Tage-Inzidenz von 50 zu kommen. Seitdem sind die Zahlen aber kontinuierlich leicht gestiegen. In den Kreisen Alzey-Worms und Bad Kreuznach ist der Inzidenzwert seit Freitag vor einer Woche noch einmal deutlich angestiegen und liegt bei jeweils rund 170.