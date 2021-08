Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist überall in der Region Rheinhessen-Nahe in dieser Woche deutlich gestiegen. In Worms liegt die Inzidenz den dritten Tag hintereinander bei über 35. Ob und welche Auswirkungen das auf beispielsweise das Backfischfest haben könnte, steht noch nicht fest. Die Stadt Worms will zuerst auf die neue Corona-Landesverordnung schauen, bevor sie etwas entscheidet, so ein Sprecher. Die neue Verordnung soll am Wochenende in Kraft treten. In der Stadt Mainz liegt die Inzidenz heute auch erstmals seit langem wieder über 35. Bliebe das so, könnte es beispielsweise Einschränkungen beim Besuch von Innenräumen in Gaststätten geben. Möglich ist auch eine Begrenzung der Teilnehmerzahl bei privaten Außen- oder Innenveranstaltungen. Auch der Landkreis Alzey-Worms könnte bald über die Grenze rutschen. Die Inzidenz liegt dort heute bei 31. Deutlich darunter sind die Kreis Mainz-Bingen mit 17 und Bad Kreuznach mit 21.