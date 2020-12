per Mail teilen

An der Mainzer Universitätsmedizin haben Corona-Schutzimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff begonnen.

Zu Anfang würde medizinisches Personal mit der höchsten Priorität geimpft, so eine Sprecherin. Dazu gehörten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Stationen der Uniklinik, die mit Covid-19-Patienten zu tun hätten, heißt es. Das sind beispielsweise Beschäftigte von Intensivstationen oder Notaufnahmen. In der ersten Impfgruppe seien ca. 1.000 Menschen.

Auch über Silvester und Neujahr werde geimpft, so die Sprecherin. Dazu richte die Uniklinik selbst ein Impfzentrum für die Mitarbeiter ein. Die Impfbereitschaft sei groß und läge bei gut 80 bis 90 Prozent. Derzeit läuft an der Mainzer Unimedizin auch eine Studie mit einem von der Tübinger Firma CureVac entwickelten und noch nicht zugelassenen Impfstoff. Diese laufe weiter, so die Sprecherin. Doppelimpfungen seien ausgeschlossen.