Beschäftigte der Mainzer Universitätsmedizin sollen ab nächster Woche mit dem Impfstoff der Tübinger Firma Curevac gegen Corona geimpft werden. Sie nehmen an einer Studie teil.

Der Corona-Impfstoff der Firma Curevac ist noch nicht zugelassen. Er befinde sich derzeit in der Studienphase 2/3, so Professor Fred Zepp, Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an der Mainzer Universitätsmedizin und Mitglied der Ständigen Impfkommission. Bislang sei der Impfstoff vor allem in Panama und Peru an größeren Bevölkerungsgruppen getestet worden. Nun habe man die Möglichkeit, an dieser Studie teilzunehmen. Eventuell könne man schon am 14. Dezember damit beginnen, die Mitarbeitenden der Uniklinik zu impfen.

Impfung für bis zu 2.500 Personen

An der Studie könnten sich bis zu 2.500 Menschen beteiligen, so Zepp. Natürlich sei die Teilnahme an der Impfstudie absolut freiwillig. Er hoffe aber, dass viele mitmachen. Gerade beim Pflegepersonal gebe es ein höheres Risiko, sich mit Corona zu infizieren.

Wer an der Studie teilnehme, werde intensiv begleitet. Die sogenannten Impflinge würden ausführlich aufgeklärt, während der Impfung betreut und auch im Nachhinein genau beobachtet, um eventuelle Impfreaktionen des Körpers sofort zu erkennen.

Gesundheit der Mitarbeiter wird schon seit Monaten kontrolliert

Bereits seit Beginn der Pandemie nehmen rund 3.500 Mitarbeiter der Unimedizin an einem sogenannten Monitoring teil, berichtet Professor Fred Zepp. Mithilfe einer App würden sie dabei jeden Morgen nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Außerdem würde bei ihnen Fieber messen und die jeweiligen Werte eintragen. Alle sechs Wochen werde ihnen außerdem Blut abgenommen. Ziel sei es herauszufinden, wie sich der Covid 19-Erreger unter medizinischem Personal verbreitet. Auch dieses Monitoring-Programm werde von Curevac mitfinanziert. Alle, die daran teilgenommen hätten, könnten sich jetzt auch für die Impfstudie melden.

Corona-Fälle schnell entdeckt

Mit Hilfe des Monitoring-Programms sei es gelungen, Corona-Infizierte sehr frühzeitig zu erkennen, so Zepp. Tatsächlich habe es zu Beginn der Pandemie kleinere Ausbrüche gegeben. Meist seien sie von jüngeren Mitarbeitern ausgegangen, die aus dem Skiurlaub zurückkamen. Im Laufe der Monate seien insgesamt rund 30 Infizierte erfasst worden. Für Übertragungen innerhalb der Klinik gebe es keine Nachweise. Der Großteil habe sich vermutlich außerhalb angesteckt.