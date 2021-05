Viele Feuerwehrleute im Land hoffen auf eine Corona-Impfung. In der Stadt Mainz werden sie ihre erste Impfung bis zum Ende der Woche haben. Die hat die bundesweiten Impfregeln nämlich anders ausgelegt als die Kommunen im restlichen Land.

Die Feuerwehrinspekteure unter anderem der Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms kritisieren, dass die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren nur vereinzelt Termine für eine Corona-Schutzimpfung bekommen. Zwar könne man sich seit Ende April mit der Impfpriorität drei anmelden, zeitnahe Termine seien aber nicht in Sicht, heißt es aus beiden Kreisverwaltungen. Mit Unverständnis schaute man außerdem nach Mainz. Bis Ende der Woche werden dort alle Feuerwehrleute ihre erste Impfung haben.

Regelung für Nachrücker anders ausgelegt

Die Feuerwehrleute in Mainz sind fast durch mit der ersten Corona-Impfung, weil die Stadt die bundesweit gültigen Impfregeln anders ausgelegt hat als beispielsweise die Landkreise Mainz-Bingen oder Alzey-Worms.

Wenn im Mainzer Impfzentrum eine Impfung abgesagt wird, rückt eine andere Person nach. Dafür gibt es sogenannte "Nachrückerlisten", die vom Land vorgegeben werden. Die Stadt Mainz hat aber zusätzlich noch eine weitere, von ihr selbst erstellte Liste. Auf der stehen die Feuerwehrleute. Wenn kurzfristig eine Impfung abgesagt wurde, rückte bevorzugt ein Mitglied der Feuerwehr nach, so ein Sprecher der Stadt.

Ministerium hat nichts gegen eine solche Liste

Gegen eine solche Liste sei nichts einzuwenden, sagte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums. Die Stadt Mainz müsse sich nur an die geltende Priorisierung halten. Derzeit dürfen Menschen in der Prioritätsgruppe drei geimpft werden, Feuerwehrleute gehören dazu. Wenn also die Stadt Mainz abgesagte Impfungen an Feuerwehrleute vergebe, dann sei das im Rahmen der Impfregeln erlaubt.

Kreis Mainz-Bingen zieht nach

In den Landkreisen hatte man sich bisher an die vom Land zur Verfügung gestellten Nachrückerlisten gehalten. "Wir wussten nicht, dass man eigene Listen erstellen darf", sagte ein Sprecher des Landkreises Mainz-Bingen auf SWR-Anfrage.

Jetzt aber zieht der Landkreis nach. Für die Angehörigen der Feuerwehren im Kreis Mainz-Bingen gebe es ab Pfingstmontag ein Impfangebot im Ingelheimer Impfzentrum, heißt es in einer Mitteilung. An die zur Prioritätsgruppe 3 gehörenden Feuerwehrleute würden dann die Impfdosen verimpft, die täglich durch nicht wahrgenommene Termine übrig blieben.

Brandbrief an Ministerpräsidentin

Schon seit einiger Zeit weisen verschiedene Feuerwehren im Land darauf hin, dass jeder Einsatz die Gefahr berge, sich mit Corona anzustecken. Vor knapp zwei Wochen hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gewandt und um beschleunigte Impfungen gebeten.

In einer Reaktion des rheinland-pfälzischen Innenministeriums von Dienstag hieß es, man habe großes Verständnis, dass die Feuerwehrleute zeitnah geimpft werden wollen. Die Festlegung der Impfreihenfolge sei allerdings nicht auf Ebene der Bundesländer getroffen worden. Mehrfach habe man gegenüber dem Bundesinnenminister vorgebracht, dass alle Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz in der Impfreihenfolge noch höher her priorisiert werden sollten. Darauf sei auf Seiten der Bundesregierung jedoch nicht eingegangen worden.

Hinzu kommt, dass nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums derzeit noch rund 30.000 registrierte Personen aus den Prioritätengruppen 1 und 2 auf einen Termin warten.