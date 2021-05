Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren in den Landkreisen Alzey-Worms und Mainz-Bingen warten weiterhin auf ihre Corona-Schutzimpfungen. Zwar könne man sich jetzt mit der Impfpriorität drei anmelden, zeitnahe Termine seien aber nicht in Sicht, heißt es aus den Kreisverwaltungen. Jeder Einsatz berge die Gefahr sich anzustecken, so der Feuerwehrinspektor von Alzey-Worms, Michael Matthes. Rund 90 Prozent der Mitglieder der Kreis-Feuerwehren hätten sich zur Impfung angemeldet, bisher seien nur sehr wenige Termine vergeben worden. Im Landkreis Mainz-Bingen hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim sogar in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Dreyer gewandt und um beschleunigte Impfungen gebeten. Bisher sei aber nichts passiert.