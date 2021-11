Impfungen in Kliniken beginnen

Drei Kliniken in Rheinhessen beginnen in dieser Woche mit Corona-Impfungen. Als erstes startet heute das Marienhaus Klinikum Mainz (ehemaliges KKM). Die Termine sind allerdings bereits alle ausgebucht. Gründe seien die hohe Nachfrage und die begrenzte Anzahl an Impfdosen, heißt es von Seiten der Klinik. Geimpft wird immer dienstags und donnerstags, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Das Heiliggeist-Hospital in Bingen startet am Mittwiche mit den Impfungen. Auch dort sind aktuell keine Termine mehr zu bekommen. Erste Möglichkeiten für Auffrischungs-, Erst- und Zweitimpfungen sind frühestens ab dem 22. Dezember möglich. Die Impftermine müssen, wie in Mainz auch, online gebucht werden.

Ohne Termine impft hingegen die Rheinhessen-Fachklinik in Alzey- und am 26. und 27. November sowie am 3. und 4. Dezember.