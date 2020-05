Fünf Kinder an zwei Mainzer Grundschulen sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Die Kinder stammen nach Angaben des Gesundheitsamtes aus einer Flüchtlingsfamilie, die in der Gemeinschaftsunterkunft im Mainzer Allianzhaus wohnt. Zuerst war in der vergangenen Woche bei dem Vater der Familie die Infektion nachgewiesen worden. In der Folge bestätigten sich elf weitere Fälle, darunter die fünf Kinder, wie ein Sprecher des Gesundheitsamtes mitteilt.

Dauer 1:57 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Flüchtlingsunterkünfte besonders gefährdet In Mainz sind fünf Grundschüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie stammen aus einer Flüchtlingsfamilie, die in einer großen Gemeinschaftsunterkunft lebt. Video herunterladen (4,9 MB | MP4)

In Quarantäne und ohne Symptome

Zwei der Kinder hatten demnach die Eisgrubschule in der Mainzer Innenstadt besucht, drei weitere die Theodor-Heuss-Schule in Mainz-Hechtsheim. Alle fünf befänden sich seit vergangenem Donnerstag in Quarantäne und zeigten keine Symptome, so der Sprecher weiter. Insgesamt 50 Kinder an den beiden Schulen seien nun ebenfalls auf Corona getestet worden. Die Ergebnisse lägen noch nicht vor. Die Schulen blieben vorerst geöffnet.