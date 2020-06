per Mail teilen

Nachdem ein Schüler in Worms positiv auf Corona getestet wurde, steht nun die gesamte Grundschulklasse unter Quarantäne. Die Schule soll allerdings weiter offen bleiben.

Eine Klasse der Wormser Westend-Grundschule ist von den Behörden vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. Hintergrund sei ein Erstklässler, der sich außerhalb der Schule mit dem Corona-Virus infiziert hat. Das Gesundheitsamt stehe in engem Kontakt mit der Schule. Alle Mitschüler der Klasse und ihre Lehrkraft sollen am Mittwoch ebenfalls auf das Virus getestet werden. Das Infektionsrisiko wird von der Kreisverwaltung als gering eingestuft.

Schule bleibt geöffnet

Die Schule habe das erarbeitete Hygienekonzept gut umgesetzt, so das Gesundheitsamt. Abstandsregelungen und das Tragen von Masken würden demnach durchgehend eingehalten werden. Aus diesem Grund gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass, die Grundschule in Worms vollständig zu schließen. Den Eltern von Schülern anderer Klassen sei dennoch freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken.