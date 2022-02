Mehrere Kundgebungen und Demos an Rosenmontag

per Mail teilen

Das Mainzer Ordnungsamt und die Polizei bereiten sich auf mehrere Demonstrationen am kommenden Montag vor. Die erste startet um 13 Uhr. Unter dem Motto "Maskenzug für das Grundgesetz" wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben unter anderem gegen die Impfpflicht im Gesundheitswesen und in der Pflege protestieren. Die Strecke verläuft nach Angaben der Stadtverwaltung durch große Teile der Mainzer Innenstadt. Insgesamt rechne man mit etwa 1.000 Teilnehmenden. Das ist aber nicht die einzige Kundgebung an Rosenmontag. Es wurde eine weitere angemeldet, die sich ebenfalls gegen die Corona-Maßnahmen der Politik richtet und es wird auch Gegendemos geben. Das alles hat die Polizei im Blick. Wer mit dem Auto nach Mainz fährt, muss mit Verkehrsbehinderungen rechnen.