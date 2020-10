per Mail teilen

Polizeieinsatz am Freitag in Bad Kreuznach: Gesucht wurden zwei Saisonarbeiter. Beide sind offenbar mit dem Coronavirus infiziert und nach der Diagnose verschwunden - laut Kreisverwaltung kein Einzelfall.

Mehrere Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungdiensten, Einsatzkräfte in Schutzkleidung - so sah es aus, als die Polizei am Freitag zwei Häuser im Landkreis Bad Kreuznach durchsuchte.

Nach positivem Test verschwunden

Ausgelöst wurde der Einsatz durch zwei Männer aus Italien. Sie waren laut Kreisverwaltung zum Arbeiten nach Bad Kreuznach gekommen. Obligatorisch sei ein Corona-Test gemacht worden. Dieser sei bei beiden Männer positiv ausgefallen. Daraufhin seien sie aufgefordert worden, sich in Quarantäne zu begeben. Das taten die beiden jedoch nicht, sie verschwanden stattdessen. Das zuständige Gesundheitsamt vermutet, dass sie auf dem Weg in ihre Heimat sind.

Die beiden seien nun zur Fahndung ausgeschrieben. Werden sie gefunden, müssen sie mit einem Bußgeld rechnen. Ein Straftat sei die "Quarantäne-Flucht" nicht.

Erntehelfer abgehauen

Der Fall der beiden italienischen Saisonarbeiter ist nach Angaben der Kreisverwaltung kein Einzelfall. Schon vorher hätten sich beispielsweise mehrmals coronainfizierte Erntehelfer und Bauarbeiter nach der Diagnose in ihre Heimat abgesetzt.

Die Behörden hätten kaum Möglichkeiten, dies zu unterbinden. Eine durchgehende Bewachung der Unterkünfte, um die Quarantäne durchzusetzen, sei nicht umsetzbar und auch unverhältnismäßig, so der Kreis.