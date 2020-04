per Mail teilen

In einer Abteilung der Alzeyer Rheinhessen-Fachklinik sind Patienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Kreisverwaltung Alzey-Worms mitgeteilt.

Demnach ist bei bislang neun Patienten und sieben Mitarbeitern das Virus nachgewiesen worden. Deshalb werden nun alle Personen dort getestet. Damit soll überprüft werden, ob sich das Virus noch weiter als bislang angenommen verbreitet hat. Einer der Patienten, der Corona-Symptome zeigte, sei in stationärer Behandlung, die betroffenen Mitarbeiter in Quarantäne, heißt es in einer Mitteilung.

Kontaktpersonen werden ermittelt

Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Menschen, die mit den Infizierten in Kontakt standen. In der Abteilung der Gerontopsychiatrie arbeiten 110 Menschen für 60 Patienten.