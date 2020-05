In der Flüchtlingsunterkunft im Mainzer Allianzhaus sind 52 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie es mit den Bewohnern weitergeht, ist noch nicht klar.

Die Flüchtlingsunterkunft in der Mainzer Innenstadt steht bereits seit vergangenem Dienstag (19. Mai) unter Quarantäne. Das Gebäude soll am 9. Juni wieder öffnen können. Die etwa 115 Bewohner werden derzeit vom Deutschen Roten Kreuz betreut, das unter anderem die Einkäufe übernimmt.

In der Flüchtlingsunterkunft war zunächst eine dort lebende Familie positiv auf COVID-19 getestet worden. Anschließend waren auf verschiedenen Stockwerken weitere Fälle aufgetreten. Daraufhin wurden alle Bewohner des Allianzhauses getestet. In den vergangenen Tagen hätten die Mitarbeiter 94 Abstriche gemacht, so das Gesundheitsamt.

Insgesamt 52 Corona-Fälle

Inklusive der in den vergangenen beiden Wochen aufgetretenen Fälle sind damit laut Gesundheitsamt 52 von den ursprünglich 132 Bewohnern, die im Allianzhaus gemeldet sind, positiv getestet worden. Die ersten Flüchtlinge, bei denen die Infektion festgestellt wurde, wurden am 14. Mai in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in der Housing Area in Mainz-Gonsenheim untergebracht. Dort stehen sie unter Quarantäne. 31 noch nicht positiv getestete Menschen wurden in eine dritte Unterkunft gebracht, damit die Hauptunterkunft wie geplant am 9. Juni wieder öffnen kann. Darin lebten aktuell noch die jetzt positiv Getesteten mit ihren Zimmergenossen. Diese seien höchstwahrscheinlich auch infiziert. Außer in den Familienzimmern hätten in dem Gebäude im Durchschnitt drei Menschen in einem Zimmer gelebt.

Unter den nun feststehenden Fällen sei "keine einzige schwerwiegende Erkrankung dabei", sagte der Leiter des zuständigen Gesundheitsamts Mainz-Bingen, Dieter Hoffmann, am Mittwoch im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Die Altersspanne der Infizierten reiche von einem Jahr bis knapp 60 Jahre. Er rechne damit, dass in nächster Zeit auch fast alle der anderen Bewohner positiv auf Corona getestet werden. "Die Erfahrung zeigt, dass Familien und Menschen, die zusammen in einem Raum übernachten, alle positiv sind", erläuterte Sozialdezernent Eckart Lensch (SPD). Die rund 15 Mitarbeiter in der Flüchtlingsunterkunft und der Sicherheitsdienst seien auch getestet worden - ohne Befund.

Weitere Tests an Schulen?

Was mit den 52 jetzt neu positiv getesteten Flüchtlingen passiert, ist noch unklar. Die Stadt Mainz und das Gesundheitsamt wollen nach eigenen Angaben jetzt über das weitere Vorgehen beraten. Derzeit ist nicht bekannt, ob unter den Infizierten auch Kinder sind. Falls ja, müsste es wahrscheinlich auch wieder Tests an Mainzer Schulen geben.

Unter den ersten positiven Fällen aus dem Allianzhaus befanden sich Kinder, die die Eisgrubschule in der Mainzer Innenstadt und die Theodor-Heuss-Schule in Mainz-Hechtsheim besucht hatten. An beiden Schulen wurden daraufhin insgesamt 50 Kinder auf Corona getestet - keines der Kinder hat sich nach Angaben der Schulleitungen angesteckt.