Omikron: Kaum Dienstausfälle in Mainz

Im Dezember wurde vor der Omikron-Welle gewarnt. Die Coronavirus-Variante könne zu massiven Personalausfällen führen. Systemrelevante Unternehmen in Mainz waren vorbereitet. Hat das geklappt?

"Stand heute ist bei uns alles im grünen Bereich", antwortet der Sprecher der Mainzer Stadtwerke Michael Theurer auf SWR-Nachfrage. "Wir sind überzeugt davon, dass wir alles getan haben, damit die Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme weiter wie gewohnt zuverlässig aufrecht erhalten werden kann."

Weitere Notleitstelle bei den Stadtwerken

Für besonders "versorgungskritisches Personal" wie etwa in der Netzleitstelle oder in der Störungs-Stelle der Stadtwerke habe man bereits im Jahr 2020 den Schutz erhöht. So seien unter anderem besondere Zugangs- und Aufenthaltsbereiche geschaffen worden. Damals sei zudem eine zusätzliche Notleitstelle in Betrieb genommen worden. Beide Leitstellen, so Theurer, seien räumlich voneinander getrennt, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht begegnen.

Wenige Ausfälle bei der Polizei

Im Polizeipräsidium Mainz läuft momentan auch alles nach Plan, Ein Sprecher sagte, man habe relativ wenige Ausfälle. Eine große Zahl der Polizistinnen und Polizisten seien gegen Corona geimpft und geboostert. Wer nicht alleine in einem Büro sitze, müsse eine FFP2-Maske tragen. Das gelte auch für Fahrten in Dienstwagen.

Auch DRK Rheinhessen-Nahe vorbereitet

Beim Rettungsdienst des DRK Rheinhessen-Nahe ist es wegen Omikron bislang noch keinen entscheidenden Personalausfällen gekommen. Sprecher Philipp Köhler schreibt: "Sicher sind vereinzelt Mitarbeitende erkrankt, jedoch bis dato nicht in der Masse. Sollten es doch noch mehr werden, so haben wir bereits zu Pandemiebeginn entsprechende Pläne erstellt."

Müll wird abgeholt

Auf der Internetseite des Entsorgungsbetriebes Mainz sind derzeit keine Terminverschiebungen angekündigt und aus dem Kreis Mainz-Bingen heißt es, die Abfallsammlung verlaufe gegenwärtig plangemäß und sei bislang von Omikron nicht beeinträchtigt.

Die Verkehrsgesellschaft ESWE in Wiesbaden meldet einen hohen Krankenstand - unter anderem wegen der Omikron-Variante. Deshalb wird vorübergehend der Fahrplan ausgedünnt. dpa Bildfunk Sebastian Gollnow

ESWE dünnt Liniennetz wegen Omikron aus

Anders ist die Lage bei der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE. Wegen eines erhöhten Krankenstandes gelte ab Donnerstag auf vier Linien (1, 8, 4 und 14) der Ferienfahrplan. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Fahrten der Linie 2 würden komplett entfallen. Die Busse im Schülerverkehr fahren laut ESWE weiter nach dem regulären Fahrplan. Grund für die krankheitsbedingten Ausfälle ist nach Angaben der Verkehrsgesellschaft auch die Omikron-Variante des Coronavirus.

Mainzer Busse fahren nach Plan

In Mainz ist die Lage nach Angaben eines Sprechers der Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität noch entspannt. Der Krankenstand beim Fahrpersonal sei moderat. Derzeit fielen kaum Fahrten aus. Sollte sich das in den kommenden Wochen ändern, werde auch die Mainzer Mobilität einzelne Linien ausdünnen.