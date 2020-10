In einer Einrichtung der Lebenshilfe in Worms sind zwei Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt Alzey-Worms mitgeteilt. Nachdem die Testergebnisse vorlagen, seien insgesamt 16 Menschen unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Mitte der Woche will das Gesundheitsamt das gesamte Personal der Einrichtung für Menschen mit Behinderung testen lassen. In Worms steht seit Sonntag die Corona-Warn-Ampel auf Rot. Anfang der Woche wollen Vertreter der Stadt Worms, der Kreisverwaltung Alzey-Worms und des Landes Rheinland-Pfalz über strengere Vorschriften beraten.