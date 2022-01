Zwei Demonstrationen im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen am Donnerstagabend in Mainz sind nach Angaben der Polizei weitgehend friedlich verlaufen. In einer Mitteilung heißt es, dass gegen eine Person ermittelt werde, die gegen Corona-Maßnahmen demonstriert und Widerstand gegen die Polizei geleistet hatte. Außerdem würden Verstöße gegen die Coronabekämpfungsordnung geprüft. Eine Gegendemonstration verlief ohne Zwischenfälle, so die Polizei.