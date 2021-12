Corona-Demos und Gegenproteste in Mainz, Bad Kreuznach und Worms

In Rheinhessen und an der Nahe gab es am Montagabend rund 25 Versammlungen, bei denen Hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Nach Angaben der Polizei Mainz sind alle Demonstrationen friedlich verlaufen. In Mainz haben sich laut Polizei rund 260 Teilnehmer getroffen, die über die Theodor-Heuss-Brücke gelaufen sind. Zudem gab es eine Gegendemonstration mit rund 60 Teilnehmern, die kurzzeitig versucht hatten, den die andere Demo zu blockieren.

Auch in Bad Kreuznach und Worms trafen sich am Montagabend Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei in Bad Kreuznach gab es bei der Demo in der Innenstadt keine Zwischenfälle. Etwa 350 Teilnehmer hätten sich an die geltenden Regeln gehalten. Auch die Demonstration in Worms mit etwa 200 Teilnehmenden und eine Gegendemo sind laut Polizei friedlich verlaufen.