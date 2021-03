per Mail teilen

Für Samstagnachmittag (15:30 Uhr) sind in Mainz mehrere Demonstrationen angekündigt. Gegner der Corona-Maßnahmen haben eine Kundgebung am Rheinufer im Bereich des Schlosses angemeldet, teilte die Stadt auf SWR-Anfrage mit. Es gebe drei Gegendemonstrationen, insgesamt werde mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Polizei und Ordnungsamt seien vor Ort und würden verstärkt darauf achten, dass die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten würden, so ein Stadtsprecher. Dazu zählten Mindestabstand und Maskenpflicht.