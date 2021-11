Hier gibt es Corona-Impfungen in Rheinhessen

Wo kann ich mich in Mainz, Bingen, Alzey und anderen Orten in Rheinhessen gegen Corona impfen lassen? Wo gibt es Booster-Impfungen? Ein Überblick.

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt stetig. Gleichzeitig lässt die Wirkung der bisherigen Corona-Impfungen nach. Viele Menschen wollen deshalb eine Auffrischimpfung, die sogenannte Booster-Impfung. Auch gibt es mehr Nachfrage nach Erst- und Zweitimpfungen. Hier erfahren Sie, wo das in Rheinhessen mit und ohne Termin möglich ist:

In Hausarztpraxen

Erste Ansprechpartner bei Corona-Schutzimpfungen - inklusive Boostern - sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Darauf haben der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und die Kassenärztlichen Vereinigung (KV) am Montag in Mainz hingewiesen.

"Man sollte erstmal die Hausarztpraxis anrufen", sagte KV-Sprecher Rainer Saurwein. "Wenn die nicht impft, kann man einen Termin in einem Impfbus wahrnehmen oder die Ärzte anrufen, die auch andere Patienten impfen." Eine Liste mit diesen Arztpraxen findet sich auf der Homepage der KV.

In Impfbussen

Sechs Impfbusse des Landes fahren zurzeit durch Rheinland-Pfalz. Sie machen vor allem in der Nähe von Schulen und Hochschulen, bei Sportvereinen sowie auf Supermarktparkplätzen Halt. Bis Ende des Jahres soll die Zahl der Busse verdoppelt werden. Hier finden Sie eine Übersicht, wann und wo die Busse genau halten.

In Impfbussen gibt es Corona-Impfungen ohne Termin. SWR Golo Schlenk

In Krankenhäusern

Drei Kliniken in der Region Rheinhessen bieten künftig Impfmöglichkeiten ohne Termin gegen Corona an. Das Marienklinikum Mainz bereitet sich nach eigenen Angaben auf die Impfungen vor. Sie sollen voraussichtlich ab 23. November immer dienstags und donnerstags stattfinden.

In Alzey findet an vier Tagen eine Sonderimpfaktion der Rheinhessen-Fachklinik statt. In der Katastrophenschutzhalle des DRK Kreisverbandes Alzey in der Albiger Straße sind Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen an folgenden Tagen möglich: Freitag, 26. November, Samstag, 27. November, Freitag, 3. Dezember und Samstag, 4. Dezember, jeweils von 8 bis 16 Uhr.

Das Heilig-Geist-Hospital in Bingen startet am 1. Dezember mit Impfungen ohne Anmeldung. Sie finden immer mittwochs und donnerstags von 10 bis 15 Uhr statt. Zum Eingang geht es laut Krankenhaus über die Kirche.

In Impfzentren

Noch sind die Impfzentren in Rheinhessen geschlossen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat aber angekündigt, dass mehrere Impfzentren im Land wieder für Corona-Schutzimpfungen öffnen könnten.

Das Impfzentrum in Ingelheim wird möglicherweise wieder geöffnet. Kreisverwaltung Mainz-Bingen/L. Dreesbach

Dazu könnten auch die Impfzentren in Mainz (bis Jahresende) und in Ingelheim (für den Kreis Mainz-Bingen, bis April 2022) gehören. Ob die beiden Impfzentren wieder geöffnet werden, soll in dieser Woche entschieden werden.