Corona-Ausbrüche in zwei Mainzer Altenheimen

In zwei Seniorenheimen in Mainz sind mehrere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitgeteilt.

Betroffen sind nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Beschäftigte. In den Altenheimen bestehe für die jeweilige betroffene Station bis auf Weiteres ein Besuchsverbot und ein Aufnahmestopp. Diese Auflagen seien auch mit der Heimaufsicht des Landes Rheinland-Pfalz abgesprochen.

Eine Ursache für den Infektionsherd habe das Gesundheitsamt bislang nicht ausmachen können. Bisher seien bei den Infizierten eher milde Verläufe zu beobachten.

Weitere Tests in Senioreneinrichtungen

Das Gesundheitsamt stehe weiterhin in engem Kontakt zu den Einrichtungen in Mainz, so die Kreisverwaltung. Umfangreiche Tests seien bereits veranlasst worden. Weitere Untersuchungen seien heute und am Mittwoch geplant. Die infizierten Personen blieben in Quarantäne.