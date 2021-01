In der Seniorenresidenz Mundus in Mainz sind nach Angaben der Geschäftsführung 14 Pflegekräfte und elf Bewohner und Bewohnerinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat die Seniorenresidenz bis vorerst Ende des Monats unter Quarantäne gestellt. Außer den Beschäftigten darf niemand das Haus betreten, die Bewohnerinnen und Bewohner müssen auf ihren Zimmern bleiben. Weil aktuell so viele Pflegekräfte fehlen, sucht die Residenz dringend Ersatz. Für die noch arbeitsfähigen Pflegerinnen und Pfleger bedeute das Mehrarbeit, zumal die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt intensiver betreut werden müssten, so Geschäftsführer Lammers. Wie das Virus in die Unterkunft gelangt sei, sei unklar.