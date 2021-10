Zweiter Todesfall nach Corona-Ausbruch in Seniorenheim

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Osthofen gibt es einen zweiten Todesfall. Nach Angaben der Kreisverwaltung Alzey-Worms ist eine weitere hochbetagte Person im Krankenhaus gestorben. Insgesamt seien mittlerweile 51 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach Angaben einer Kreissprecherin besuchte die Leiterin des Gesundheitsamtes am Montagnachmittag das Heim, um sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass in der Einrichtung mehrere Personen mit Corona infiziert sind. Eine von ihnen, eine über 90-jährige, war kurz darauf im Krankenhaus verstorben. Wegen der steigenden Zahl an Infektionen hatte das Gesundheitsamt bereits vergangene Woche ein Besuchsverbot verfügt. Außerdem gilt dort wieder strikte Maskenpflicht.