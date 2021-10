Dritter Todesfall nach Corona-Ausbruch in Osthofener Seniorenheim

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Osthofen gibt es einen dritten Todesfall. Eine Virusanalyse soll jetzt die Vielzahl von Infektionen klären.

Zwei mit Corona infizierte Männer und eine Frau seien seit vergangener Woche gestorben, so Heimleiterin Manuela Haller. Aktuell seien 51 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende positiv auf das Virus getestet worden, es werde aber täglich weiter getestet.

Wegen der steigenden Zahl an Infektionen hatte das Gesundheitsamt bereits vergangene Woche ein Besuchsverbot verfügt. Außerdem gilt dort wieder strikte Maskenpflicht.

Das Besuchsverbot im Seniorenheim in Osthofen soll bald aufgehoben werden, von Entwarnung könne aber keine Rede sein, so die Heimleitung. SWR

Besuchsverbot soll aufgehoben werden

Trotz dieser Situation will das Heim das Besuchsverbot in den kommenden Tagen wieder aufheben, so dass sich gesunde Angehörige wenigstens im Garten treffen könnten, so Haller.

"Hier ist niemand entspannt!"

Allerdings könne weiterhin keine Entwarnung gegeben werden. "Hier ist niemand entspannt. Das hat sich so schnell ausgebreitet - wir sind auf jeden Fall in Habachtstellung und hoffen und beten, dass nicht noch weitere Infektionen dazukommen."

Virusvarianten sollen ermittelt werden

Nach wie vor ist unklar, wo der Ausbruch seinen Anfang genommen hat. Deshalb will das Gesundheitsamt des Kreises Alzey-Worms nun gezielt untersuchen, mit welchen Virusvarianten die Betroffenen sich angesteckt haben.

Laut Heimleitung waren alle Infizierten geimpft. Die Drittimpfungen werden nach Angaben der Kreisverwaltung Alzey-Worms jetzt schnellstmöglich starten. Listen mit den Personen, die für die Impfung in Frage kommen, seien von der Heimleitung bereits erstellt worden.