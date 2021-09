Drei Tote nach Corona-Ausbruch in Ingelheimer Altenheim

In einem Altenheim in Ingelheim haben sich viele Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal mit Corona infiziert. Obwohl fast alle geimpft sind, gibt es auch schwere Verläufe. Jetzt sind drei Menschen gestorben.

Wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitteilt, sind mittlerweile 29 Bewohnerinnen und Bewohner einer Station des Ingelheimer Altenzentrums sowie sieben Personen aus der Belegschaft mit dem Coronavirus infiziert. Nachdem man bisher eher milde Verläufe beobachtet habe, seien zwischenzeitlich drei Patienten verstorben, ein weiterer Bewohner werde stationär im Krankenhaus behandelt.

Das Virus war in einem sogenannten "beschützenden Wohnbereich" ausgebrochen, in dem es 30 Pflegeplätze für Menschen mit Demenz gibt. Bis auf eine Bewohnerin sind davon laut Kreisverwaltung alle infiziert.

Sind Bewohner mit oder an Corona gestorben?

Die Frage, ob die Verstorbenen mit oder an Corona verstorben sind, ließe sich aber nur schwer beantworten, so die Kreisverwaltung. "Es handelte sich um hochbetagte Bewohner mit Demenz und zahlreichen Begleiterkrankungen", sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Dietmar Hoffmann. Sie hätten zudem keine typischen Erkältungssymptome oder Fieber gehabt - was auch bei allen anderen Infizierten nicht der Fall gewesen sei.

Aufnahmestopp und Besuchsverbot nach Corona-Ausbruch

In dem Ingelheimer Altenzentrum wurde nach Angaben der Kreisverwaltung ein Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot verhängt, um die weitere Ausbreitung möglichst einzudämmen. Das gesamte Personal werde täglich vor Dienstbeginn mittels Schnelltest getestet. Alle Bewohnerinnen und Bewohner aus den anderen Wohnbereichen, bei denen noch kein PCR-Test gemacht wurde, sollen am Mittwoch getestet werden.

Dies sei auch im Hinblick auf die bereits vereinbarte Drittimpfung für die Heimbewohner besonders wichtig. Die solle nämlich in den kommenden Tagen erfolgen. Die Impfungen für Hochbetagte und Menschen mit eingeschränkter Immunabwehr starteten in Rheinland-Pfalz am 1. September.

Altenheim hat Impfquote von fast 100 Prozent

Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Belegschaft des betroffenen Altenheims sind nach Angaben der Kreisverwaltung bereits seit Februar fast alle vollständig geimpft. Der Vorfall belege die Dringlichkeit, mit einer Auffrischung des Impfschutzes die Abwehrkräfte wieder zu verstärken.

"Das Geschehen zeigt, dass trotz regelmäßiger Schnelltests, einem guten Hygienekonzept und sofortiger Schließung der betroffenen Station eine solche Ausbruchssituation nicht in jedem Fall verhindert werden kann."

Großteil der Infizierten in der Region ist nicht geimpft

Die grundsätzliche Wirksamkeit der Impfung wird laut Kreisverwaltung durch den Corona-Ausbruch aber nicht in Frage gestellt. Eine Analyse des Gesundheitsamtes zeige, dass bei allen Infektionen, die in der vergangenen Woche in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen verzeichnet wurden, von 323 Neuerkrankungen 69 Menschen wirksam geimpft waren. 254 Menschen waren demnach nicht oder nicht vollständig geimpft, was einem Anteil von fast 80 Prozent der Infizierten entspricht.