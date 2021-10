Es war nur eine Frage der Zeit: Jetzt werden auch in der Stadt Mainz die Corona-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung verschärft. Die Corona-Warnampel steht ab sofort auf Orange.

Zwischen 0 und 6 Uhr morgens darf in Mainz kein Alkohol mehr verkauft werden. Das gilt sowohl für den Ausschank in Kneipen und Restaurants als auch für den Alkoholverkauf an Kiosken, Tankstellen oder anderen Verkaufsstellen.

Weniger Gäste bei Veranstaltungen

Außerdem wird die Höchstzahl der Personen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen von bislang 250 auf 75 reduziert, wenn es keine fest zugeordneten Sitzplätze mit Kontaktnachverfolgung gibt. Bei privaten Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstagen sind nur noch 25 Personen im Raum erlaubt. Bordelle bleiben in Mainz geschlossen. Die Maßnahmen gelten zunächst bis Freitag, 23. Oktober.

Ebling: "Lage wird ernst"

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) begründete die Maßnahmen mit den gestiegenen Infektionszahlen der vergangenen Tage. Er sagte wörtlich:

"Wir haben in den vergangenen Wochen festgestellt, dass insbesondere private Zusammenkünfte und Feiern dazu führen, dass die Anzahl der Coronavirus-Infektionen wieder ansteigt. In den letzten Tagen hat sich dieser Trend noch einmal verstärkt und die Lage wird ernst. Dieser Entwicklung wollen wir frühzeitig mit zielgerichteten Maßnahmen entgegenwirken, die bereits am Wochenende gelten werden und vor allem Veranstaltungen und den Ausschank alkoholhaltiger Getränke betreffen."

Dass Privatveranstaltungen nur noch mit bis zu 25 Personen zulässig seien, sei zwar "eine hart eingreifende Regelung". Bei der Nachverfolgung hätten die letzten Wochen jedoch gezeigt, dass sich gerade bei Privatfeiern das Virus "sehr oft sehr gut verbreiten kann", erklärte Ebling im SWR. Das liege an der Tatsache, dass viele Menschen sich auf engem Raum miteinander befänden, aber auch daran, dass im Laufe dieser Feiern die Menschen nachlässiger würden. Ebling betonte, dass man mit diesen Maßnahmen niemanden "treffen" wolle, sondern dass sie dazu dienten, alle Menschen "gleichermaßen zu schützen".

Maßnahmen könnten noch verschärft werden

Ebling schloss eine weitere Verschärfung nicht aus, sollte sich das Virus trotzdem weiter ausbreiten. "Wenn die Fallzahlen weiter stark steigen, müssen die jetzt getroffenen Maßnahmen noch einmal verschärft werden." Dies gelte es mit verantwortungsvollem Handeln zu vermeiden. "Nur wenn sich alle ein wenig zurücknehmen, können wir einen zweiten Lockdown wie im Frühjahr verhindern", so Ebling weiter.

Kritischer Grenzwert in Mainz überschritten

Die Neuinfektionen hatten in Mainz an drei Tagen in Folge die Zahl von 35 pro 100.000 Einwohner überschritten. Mittlerweile kommt die Stadt auf 46 neue Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Das Land empfiehlt die Corona-Warnstufe zu erhöhen, wenn der Grenzwert an mehr als fünf Tagen innerhalb von sieben überschritten wird. Dann sollen strengere Schutzmaßnahmen ergriffen werden.