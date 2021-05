In Undenheim im Kreis Mainz-Bingen ist am Vormittag ein Bau-Container in Brand geraten. Augenzeugen hatten eine große Rauchsäule gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sei möglicherweise durch Bauarbeiten in dem Bereich ausgelöst worden, so ein Polizeisprecher. Die weiteren Ermittlungen laufen.