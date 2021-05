per Mail teilen

Am Anfang stand ein anonymes Dossier, dann kamen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, es folgten Demonstrationen und schließlich der Rücktritt. Vor fast viereinhalb Jahren erschütterten schwere Vorwürfe gegen den damaligen Bürgermeister Marcus Held die Stadt Oppenheim. Nun beginnt der Prozess gegen den 43-jährigen Bundestagsabgeordneten der SPD. Eine Chronologie, was seitdem geschah.

Januar 2017

Bei verschiedenen Medien, unter anderem dem SWR, bei der Staatsanwaltschaft Mainz und dem Landesrechnungshof geht ein anonymes Schreiben ein. Darin werden dem Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften in der Stadt vorgeworfen. Held bestreitet die Vorwürfe.

März 2017

Marcus Held erstattet Anzeige gegen Unbekannt wegen Verleumdung, übler Nachrede und Geheimnisverrats. Das anonyme Schreiben enthält interne Unterlagen der Stadt Oppenheim und der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Staatsanwaltschaft und Landesrechnungshof prüfen die Vorwürfe.

April 2017

Die SPD-Bundespartei prüft den Rechenschaftsbericht der Oppenheimer Sozialdemokraten. Es geht um den Vorwurf unrechtmäßiger Spenden im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften in der Stadt.

Die Oppenheimer SPD stellt sich geschlossen hinter Held, die Vorwürfe gegen ihn seien haltlos, heißt es zur Begründung.

Held erstattet Anzeige wegen Erpressung gegen Unbekannt. Seine Familie sei bedroht worden, teilt er mit. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein. Unter anderem wird das anonyme Schreiben auf Fingerabdrücke untersucht.

Die Affäre erreicht die Verbandsgemeinde Rhein-Selz. In dem anonymen Dossier waren interne Dokumente aus der Verwaltung enthalten. VG-Bürgermeister Klaus Penzer (SPD) wird von Ratsmitgliedern aufgefordert, nach der Quelle der illegal kopierten Unterlagen zu suchen.

Mai 2017

Die "Affäre Held" ist Thema im Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages.

Juni 2017

Der Oppenheimer Stadtrat beschäftigt sich erstmals mit der "Affäre Held" und beschließt, die Vorwürfe gegen den Bürgermeister im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt prüfen zu lassen.

Juli 2017

Die Mainzer Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen gegen den Bundestagsabgeordneten Held ein. Es bestehe der Verdacht der Untreue in neun Fällen zum Nachteil der Stadt Oppenheim, heißt es zur Begründung. Held selbst begrüßt das Vorgehen. Er habe nichts verkehrt gemacht und hoffe, dass das nun bestätigt werde, sagt Held dem SWR.

September 2017

Über die Landesliste zieht Marcus Held erneut für die SPD in den Bundestag ein.

November 2017

Der Bundestag hebt einstimmig die Immunität von Marcus Held auf. Der Schritt ist notwendig, damit die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen ihn fortsetzen kann. Nur einen Tag später werden Räume im Oppenheimer Rathaus und in einer Immobilienfirma in Nackenheim durchsucht. Zwei weitere Personen werden verdächtigt, in den Fall verstrickt zu sein.

Eine Collage zeigt das Oppenheimer Rathaus und einen Stapel Akten SWR

Dezember 2017

Der Landesrechnungshof wirft Held in seinem endgültigen Bericht zahlreiche Verfehlungen vor. Beispielsweise seien im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften in der Stadt unrechtmäßig Maklercourtagen bezahlt worden. Die Geschäfte seien zudem ohne Beschlüsse des Stadtrates erfolgt.

Die CDU in Oppenheim fordert Held zum Rücktritt auf, zuvor hatte das bereits die Alternative Liste im Stadtrat getan.

Januar 2018

Erstmals demonstrieren in der Stadt Oppenheim Bürgerinnen und Bürger gegen Held. Sie fordern ihn auf, alle politischen Ämter niederzulegen. In der Folge finden die Demonstrationen jede Woche statt. Zu Anfang beteiligen sich ein paar Dutzend Menschen an den Kundgebungen, später mehrere Hundert.

In Oppenheim demonstrieren Bürgerinnen und Bürger gegen Marcus Held (SPD). SWR

Ende Januar meldet sich Held krank. Aus gesundheitlichen Gründen lasse er seine Ämter vorübergehend ruhen, heißt es in einer Mitteilung.

Februar 2018

Die Demonstrationen gegen Held gehen weiter. Der SPD-Kreisverband Mainz-Bingen fordert Held auf, zurückzutreten. Die SPD in Rheinland-Pfalz fordert ihn ebenfalls auf, eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen.

Ende Februar tritt Held als Oppenheimer Bürgermeister zurück. Außerdem legt er alle kommunalen Ämter nieder. Sein Mandat als Bundestagsabgeordneter behält er.

März 2018

Die Demonstrationen gegen Held in Oppenheim werden eingestellt. Mit seinem Rücktritt sei das erreicht worden, was man sich zum Ziel gesetzt habe, heißt es zur Begründung.

Die Staatsanwaltschaft weitet ihre Ermittlungen aus. Nun werde auch untersucht, ob Held gegen das Parteiengesetz verstoßen habe, heißt es in einer Mitteilung.

Die SPD in Rheinland-Pfalz fordert Held auf, sein Bundestagsmandat niederzulegen.

Juni 2018

Der parteilose Walter Jertz wird zum neuen Bürgermeister in Oppenheim gewählt. Als einziger Kandidat erhält er 85 Prozent der Stimmen. Sein erstes Ziel sei, dass wieder Ruhe in der Stadt einkehre und sämtliche Vorwürfe gegen Held kompromisslos aufgeklärt würden, so Jertz zum SWR.

Mai 2019

Die Staatsanwaltschaft übermittelt ihre Ermittlungsergebnisse an den Deutschen Bundestag. Der Immunitätsausschuss muss nun entscheiden, ob Helds Immunität aufgehoben wird. Nur wenn das passiert, kann die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen Held erheben.

Juni 2019

Der Bundestag hebt Helds Immunität ein weiteres Mal auf.

Juli 2019

Die Staatsanwaltschaft Mainz erhebt Anklage gegen Held.

September 2019

Nach eineinhalb Jahren Krankheit kehrt Marcus Held in den Deutschen Bundestag zurück und nimmt seine Arbeit als Abgeordneter wieder auf. Die SPD Rheinland-Pfalz fordert ihn erneut auf, darüber nachzudenken, sein Mandat niederzulegen. Helds Wahlkreisbüro in Worms wird ihm von der Kreis-SPD gekündigt. Held teilt mit, sich um andere Räume zu bemühen.

Juli 2020

Das Mainzer Landgericht lässt die Anklage gegen Held zu. Der Prozess gegen ihn und zwei weitere Mitangeklagte soll im November beginnen.

November 2020

Der Prozess gegen Held und ein ebenfalls angeklagtes Ehepaar wird um drei Monate auf März verschoben, Grund ist die Corona-Pandemie.

März 2021

Wegen Corona wird der Prozess erneut verschoben, er soll nun am 4. Mai beginnen.