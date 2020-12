Die Nachmittags-Christmette im Mainzer Dom an Heiligabend ist bereits ausgebucht. Das teilte eine Sprecherin des Dom-Pfarramts mit. Für den Gottesdienst um 23 Uhr gebe es noch freie Plätze. Auch für die Gottesdienste in der Seminarkirche und in der Kirche St. Quintin könnten sich Gläubige noch anmelden – sowohl telefonisch als auch per Email. Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen im Dom nur 60 Menschen an einem Gottesdienst teilnehmen.