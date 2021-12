Christmette im Mainzer Dom findet statt

Die Christmette im Mainzer Dom an Heiligabend wird stattfinden. Das sagte Domdekan Henning Priesel dem SWR. Wegen der Abstandsregeln würden zeitgleich noch zwei weitere Christmetten in Innenstadtkirchen angeboten. Die Christmette im Dom werde von Weihbischof Bentz geleitet, für die beiden anderen Gottesdienste stünden Bischof Kohlgraf und ein weiteres Mitglied des Domkapitels bereit. Welche Kirchen genau für die Christmetten vorgesehen sind, steht nach Angaben Priesels noch nicht fest. Für das Pontifikalamt am ersten Weihnachtsfeiertag gebe es die gleiche Regelung. Katholischen und evangelischen Pfarrgemeinden in der Region ist es freigestellt, ob sie die 3G- oder die 2G-Regel anwenden. Bisher, so ein Sprecher der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, habe man sehr gute Erfahrungen mit 3G gemacht, weil damit auch wieder ältere Menschen an Gottesdiensten teilnehmen könnten.