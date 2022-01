Weihnachtsbäume werden abgeholt

Von Freitag an werden in der Region die Weihnachtsbäume abgeholt. Die traditionellen Tannenbaumfeuer wird es nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehren wegen der Corona-Pandemie aber nicht geben.

In Guntersblum und in Undenheim zum Beispiel entsorgen die Freiwilligen Feuerwehren zwar die Bäume, Veranstaltungen werde es im Anschluss aber keine geben, so ein Sprecher.

Bürger können die Christbäume auch selbst wegbringen

Wer seinen Baum noch länger stehen lassen will, kann ihn nach Angaben des Abfallwirtschaftsbetriebs des Kreises Mainz-Bingen auch selbst zu den Grünschnittsammelstellen bringen. In Armsheim im Kreis Alzey-Worms holt die Freiwillige Feuerwehr gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr die Bäume gegen eine kleine Spende ab. In Flonheim und in Eich finden die Aktionen ohne die Jugendfeuerwehren statt.

In Bad Kreuznach Abholung an zwei Tagen

In Bad Kreuznach ist der städtische Bauhof im Einsatz und holt ausgediente Weihnachtsbäume an den Hauptstraßen der Innenstadt ab. Die Stadt will mit dieser Aktion vor allem älteren Menschen helfen, die Schwierigkeiten mit der Entsorgung ihrer Bäume haben.

Dabei werden am Freitag die Bäume an den Straßen rechts der Nahe und am Samstag links der Nahe abgeholt. Die Bäume müssten abgeschmückt am Straßenrand abgelegt werden, damit sie ohne Zeitverlust aufgeladen werden könnten, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Enge Straßen und Gassen könnten nicht angefahren werden. Der Bauhof bittet die Bürger, ihre Bäume deshalb an die nächstgelegene Hauptstraße zu bringen.

In Mainz und Worms werden Christbäume später abgeholt

In Mainz fährt der städtische Entsorgungsbetrieb am Samstag von sechs Uhr an durch die Stadt, um die Bäume einzusammeln. In Worms erledigt das ebenfalls der Entsorgungsbetrieb, allerdings erst am Montag.