In einem Betriebsgebäude der Wasserbeschaffungsgesellschaft Hessenwasser in Wiesbaden ist am Donnerstag giftiges Chlorgas ausgetreten. Wie die Feuerwehr berichtet, war offenbar in einem Technikraum ein Leck entstanden. Mehr als 45 Einsatzkräfte waren insgesamt vier Stunden vor Ort und konnten das Leck abdichten. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand, allerdings wurden zwei Mitarbeiter der Firma vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Für die Bevölkerung sowie das Trinkwasser habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.