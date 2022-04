Chlorgas in Hotel ausgetreten

In einem Hotel in Mainz-Weisenau ist am Donnerstagnachmittag Chlorgas ausgetreten. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt, da er das Chlor eingeatmet hatte. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine Angestellte des Hotels hatte gemeldet, dass im Bereich des Schwimmbads Chlor ausgetreten war. Nach Angaben der Feuerwehr war es in einem Kanister mit Schwefelsäure in Verbindung mit einem weiteren Stoff zu einer chemischen Reaktion gekommen. In Folge dessen hatte sich im Kanister Chlorgas gebildet. Das Hotel wurde während des Feuerwehreinsatzes geräumt. Nach etwa zwei Stunden konnten die Hotelbewohner und die Mitarbeiter wieder ins Hotel zurück.