Das Darmstädter Chemieunternehmen Röhm hat in Worms ein neues Innovationszentrum eingeweiht. Es entstehen 100 neue Arbeitsplätze.

Nach Angaben des Unternehmens werden die Forschungsabteilungen der Standorte Hanau und Darmstadt damit nach Worms verlegt. Zu den rund 1.000 Röhm-Mitarbeitenden in Worms kommen damit ab sofort 100 neue hinzu.

Röhm produziert vor Plexiglas

Das Chemieunternehmen produziert vor allem Plexiglas. Verbaut wird das nach Angaben des Unternehmens vor allem in Scheinwerfern und Displays für Autos oder in der Bauindustrie und Medizintechnik.

Im neuen Wormser Innovationszentrum sollen die Vorprodukte für Plexiglas für die Industrie passgenau verbessert und nachhaltiger gemacht werden.

Worms größter Standort in Deutschland

Die Fabrik in Worms ist für Röhm der größte Standort in Deutschland. Weltweit hat das Chemieunternehmen 3.500 Mitarbeitende. Unter anderem in China, Südafrika und den USA.