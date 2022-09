Keine Verletzten bei Chemieunfall in Fabrik in Budenheim

In der Chemischen Fabrik in Budenheim (Kreis Mainz-Bingen) ist es am Dienstagnachmittag zu einer Verpuffung in einem Labor gekommen. Zwei Stoffe waren verwechselt worden.

Nach Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde SGD Süd sollten zwei Auszubildende ein Gemisch aus Phosphorsäure und Wasserstoffperoxid-Lösung herstellen. Dabei hätten sie die Phosphorsäure mit phosphoriger Säure verwechselt. Beim Mischen der phosphorigen Säure mit Wasserstoffperoxid kam es dann zu der Verpuffung. Da der Feueralarm ausgelöst wurde, rückte der Gefahrstoffzug des Landkreises Mainz-Bingen aus. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren vor Ort. Keine Verletzten durch Verpuffung Wie die SGD Süd weiter mitteilt, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Auch habe durch den Laborunfall keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Das Labor sei bereits überprüft worden, dort habe es keine Beanstandungen gegeben.